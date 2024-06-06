Визажист из Омска требует с Чекалиной более млн рублей

Суть претензий омского бьюти-блогера к Лерчек на данный момент неизвестна.Визажист и бьюти-блогер из Омска Арина Чумак обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, более миллиона рублей.