Визажист из Омска требует с Чекалиной более млн рублей

Суть претензий омского бьюти-блогера к Лерчек на данный момент неизвестна.Визажист и бьюти-блогер из Омска Арина Чумак обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, более миллиона рублей.
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