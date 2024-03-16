В РГУ имени Есенина отметили Масленицу

Весенний праздник прошёл с песнями, плясками, хороводами и, конечно, блинами. Студенты участвовали в конкурсах: «Коса-девичья краса», «Кто быстрее съест блин», бой подушками, конкурс частушек, гонки на ходулях и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии