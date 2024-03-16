62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    ЕГЭ - внедрённый Фурсенко путь дебилизации учащихся России.Большинство рязан...
  • Валерий Бирюков
    Не понял! Дорога с коляской перебегала? Опять, блин, ахххтор - жертва ЕГЭ.В Рязани засняли ...

В РГУ имени Есенина отметили Масленицу

Весенний праздник прошёл с песнями, плясками, хороводами и, конечно, блинами. Студенты участвовали в конкурсах: «Коса-девичья краса», «Кто быстрее съест блин», бой подушками, конкурс частушек, гонки на ходулях и др.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх