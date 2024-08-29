В Ростовской области второй день горит склад с топливом после атаки дрона

На территории Ростовской области России по-прежнему ведут борьбу с огнем на топливном хранилище. Об этом в четверг, 29 августа, проинформировало агентство РИА Новости, сославшись на местную администрацию.
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