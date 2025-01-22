Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

907 подписчиков

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО

Военнослужащие в составе расчетов ЗРК «Тор-М2» эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотными летательными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх