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Татар-информ

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«Татар-информ» пригласил ветеранов агентства по случаю Декады пожилых людей

«Татар-информ» пригласил ветеранов агентства по случаю Декады пожилых людей

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ» По случаю международной Декады пожилых людей «Татар-информ» провел праздничное мероприятие, куда был приглашен первый руководитель информагенства Умар Богдалов и другие журналисты, которые в разные годы работали в агентстве.

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