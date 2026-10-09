«Татар-информ» пригласил ветеранов агентства по случаю Декады пожилых людей

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ» По случаю международной Декады пожилых людей «Татар-информ» провел праздничное мероприятие, куда был приглашен первый руководитель информагенства Умар Богдалов и другие журналисты, которые в разные годы работали в агентстве.