Рабочие в Москве решили погреться на свежеуложенном асфальте

В столице дорожные рабочие выбрали необычный способ борьбы с внезапно наступившим похолоданием. Прохожие засняли, как несколько человек из бригады укладчиков асфальта решили воспользоваться плодами своего труда, правда, не совсем по назначению.
В столице дорожные рабочие выбрали необычный способ борьбы с внезапно наступившим похолоданием. Прохожие засняли, как несколько человек из бригады укладчиков асфальта решили воспользоваться плодами своего труда, правда, не совсем по назначению.
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