Страна и люди
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Страна и люди

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Федерация борьбы опровергла информацию о нападении Нурова на девушку

Федерация борьбы опровергла информацию о нападении Нурова на девушку

Бронзовый призер чемпионата мира, борец из Дагестана Магомедгаджи Нуров очень спокойный и сдержанный человек, не имеющий никакого отношения к нападению на девушку в Таиланде, пишет РИА Новости со ссылкой на главу отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы РФ Виталия Фельдшерова.

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