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Иркутск Сегодня

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В Иркутске с капота машины сняли ядовитую змею

6 октября жители Иркутска сообщили в полицию о необычной находке: на парковке в одном из районов города на капоте машины лежала змея.

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