Приколисты

418 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кичигига
    Раньше при плохом царском режиме был обычай не принимать подарки, если кавалер не нравится и замуж за него не планиру...Разлюбила?! Возвр...
  • Татьяна Хлусова
    Так это таки был подарок или что-то вроде калыма?Разлюбила?! Возвр...
  • Владимир Минаков
    Был договор дарения? Нет. А это была любовь и создание семьи? Нет. Мадам оказалась актрисой, подинамила,  плюлюкала, ...Разлюбила?! Возвр...

Дуэты под " Оливье"

Дуэты под " Оливье"

Иванна Корсун Сейчас вовсю идут съёмки новогодних шоу на каналах и судя по релизам, анонсам и рассказам наших публичных людей, в этот новый год, "по ящику", мы будем лицезреть не только наших замыленных и поднадоевших звёзд но ещё и их детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх