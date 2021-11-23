Дуэты под " Оливье"

Иванна Корсун Сейчас вовсю идут съёмки новогодних шоу на каналах и судя по релизам, анонсам и рассказам наших публичных людей, в этот новый год, "по ящику", мы будем лицезреть не только наших замыленных и поднадоевших звёзд но ещё и их детей.
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