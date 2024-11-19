ЕС отправит в Грузию миссию для расследования результатов выборов

Специальная миссия будет отправлена Евросоюзом в Грузию для того, чтобы провести расследование и изучить ситуацию после парламентских выборов, 18 ноября заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.