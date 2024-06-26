Льготная ипотека завершается: россиянам рассказали, будут ли альтернативные программы поддержки

МОСКВА, 26 июня, ФедералПресс. Льготную ипотеку в России планируют отменить с 1 июля 2024 года. Заместитель директора ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала «ФедералПресс», как изменится ситуация на рынке недвижимости и появятся ли альтернативные программы.