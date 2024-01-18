Аргентина отказалась от участия в БРИКС по политическим причинам

Правительство президента Аргентины Хавьера Милея отказалось от участия страны в БРИКС. По мнению представителей государства, блок стал не столько экономической темой, сколько вопросом политического выравнивания, в то время как государство поддерживает равноудалённость и многосторонность, сообщает ТАСС.
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