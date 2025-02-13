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Царьград

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Семью продолжают мучить: Мать пятерых погибших детей из Красной Сопки прошла полиграф на "Пусть говорят"

Семью продолжают мучить: Мать пятерых погибших детей из Красной Сопки прошла полиграф на "Пусть говорят"

Дмитрий и Виктория Виноградовы потеряли всех детей. И даже новорожденный малыш, которому посчастливилось родиться здоровым после массового отравления семьи химикатами, умер от трагичной случайности.

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