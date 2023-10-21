Пособия детям до 17 лет: важная информация для родителей Елена ГалицкаяС 1 января 2023 года в России введено новое ежемесячное пособие, известное как «Единое пособие», связанное с рождением и воспитанием детей.
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