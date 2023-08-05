Спортивный пшик: почему кроссовки нельзя носить каждый день

В последнее время россияне отдают предпочтение кедам и кроссовкам, считая их удобными и стильными. Но врачи и знатоки этикета полагают, что назвать рациональным и правильным такой выбор нельзя, особенно если речь идет о сугубо спортивной обуви.
В последнее время россияне отдают предпочтение кедам и кроссовкам, считая их удобными и стильными. Но врачи и знатоки этикета полагают, что назвать рациональным и правильным такой выбор нельзя, особенно если речь идет о сугубо спортивной обуви.
Свежие комментарии