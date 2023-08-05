ИЗВЕСТИЯ iz

6 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Вот кому это сейчас интересно???? Какая-то Дэнс.....Певицу Ладу Дэнс ...
  • Иванов
    Надоели эти обещания. Заткнулись бы уже.В МИД РФ пообещал...
  • Наталья Середа
    Значи ждать чп на крымском мостуСу-30 вылетел нав...

Спортивный пшик: почему кроссовки нельзя носить каждый день

Спортивный пшик: почему кроссовки нельзя носить каждый день

В последнее время россияне отдают предпочтение кедам и кроссовкам, считая их удобными и стильными. Но врачи и знатоки этикета полагают, что назвать рациональным и правильным такой выбор нельзя, особенно если речь идет о сугубо спортивной обуви.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх