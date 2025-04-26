Заноза
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Заноза

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Европа готовится идти своим путем — на Россию

Европа готовится идти своим путем — на Россию

  Парижу и Лондону впору готовиться проглотить пилюлю проигрыша. Каждый следующий пакет предложений по мирному урегулированию оказывается для киевских и для их сегодняшних франко-британских кураторов хуже предыдущего.

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Комментарии
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Eduard
Даже Гитлер брошуру написал&quot;Моя победа&quot;.Правда кого он &quot;победил&quot; ,он застрелился и его сожгли!
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11 час.
Eduard
Я всегда писал,что в ЕС для войны с Россией и загоняют,а наивному населению некие &quot;ценности&quot; обещают.Что за ценности никто не знает!
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11 час.
Алекс Сэм
Конечно практически ничего не понимаю в реальной политике, так как оперирую фактами найденными в интернете,но почему бы прямо не сказать, что появление войсковых соединений любой страны на Украине повлечёт за собой ядерный удар по территории этой страны?
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6 час.
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