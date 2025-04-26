Европа готовится идти своим путем — на Россию

Даже Гитлер брошуру написал"Моя победа".Правда кого он "победил" ,он застрелился и его сожгли!

Я всегда писал,что в ЕС для войны с Россией и загоняют,а наивному населению некие "ценности" обещают.Что за ценности никто не знает!

Алекс Сэм

Конечно практически ничего не понимаю в реальной политике, так как оперирую фактами найденными в интернете,но почему бы прямо не сказать, что появление войсковых соединений любой страны на Украине повлечёт за собой ядерный удар по территории этой страны?