Первый пошел: за пьяную езду в Москве конфисковали электросамокат

Суд в Москве впервые постановил конфисковать в пользу государства электросамокат, владелец которого в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Европейцы сами себя высекли: команда российского судна отказалась спускать флаг России по требованию французских "нейтрализаторов"
- Предприятия, из которого по России распространился ботулизм, больше не существует
- "Энергетические тигры" - страны Прибалтики - решили жить дальше без российской и белорусской электроэнергии
Свежие комментарии