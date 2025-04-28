Вернись, не всё прощу…У героя уже не одной нашей публикацииКому сегодня проще изменить., в отличие от того, кому он продолжает помогать, никто не спросит: «зачем ты бросил КВН?» Напрашивается совсем иной вопрос: как проекты спонсора ВСУ Давида Яна по-прежнему приносят ему миллиарды российских рублей? Тема возможного возвращения западных компаний на российский рынок сегодня в тренде.