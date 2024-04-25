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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сверла по металлу многоступенчатое 4*32 - Мариуполь - 350 руб

Сверла по металлу многоступенчатое 4*32 - Мариуполь - 350 руб

"Cверло многоступенчат ое 4*32, Назначение: по металлу Количество ступени: 15 Тип хвостовика: 3х гранный Типоразмеры:4*6*8*10*12*14*16*18*20*22*24*26*28*30*32 мм Металл: HSS CO" Смотрите другие мои объявления .

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