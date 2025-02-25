В Петербурге планируют ограничить скорость передвижения электровелосипедов

В Северной столице хотят ввести скоростные ограничения для электровелосипедов. Инициатива предусматривает, что курьеры и велолюбители не смогут перемещаться по тротуарам со скоростью, превышающей 10 километров в час.
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