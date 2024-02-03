Россиянам рассказали, как законно «отвоевать» парковочное место у дома

В ситуации, когда сосед с помощью бутылок или хлама «застолбил» парковочное место, помочь может управляющая компания или местная администрация, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), чьи слова приводит «Прайм».
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