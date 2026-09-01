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Бывший вице-премьер РФ Сысуев признался во влиянии на назначение Бышовца в сборную России

Председатель совета директоров и президент Альфа-Банка (титульный спонсор Российской премьер-лиги) Олег Сысуев рассказал, что принимал участие в назначении Анатолия Бышовца главным тренером сборной России в 1998 году.

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