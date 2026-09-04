«Пора менять тон»: Сибига поставил России условие для завершения конфликта Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев никогда не.
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Да хрен мы положили на условия, которые ставят укробесы. Долбить и долбить эту взбесившуюся территорию.