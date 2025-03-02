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В прокуратуре назвали возможную причину пожара на складе в Подмосковье

В прокуратуре назвали возможную причину пожара на складе в Подмосковье

t.me/Прокуратура Московской области Аварийный режим работы электропроводки мог стать причиной возгорания на складе в деревне Большое Буньково в Ногинском районе Московской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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