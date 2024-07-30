Член СПЧ Меркачева оценила пропажу из СИЗО шестерых осужденных за фейки об армии

Из колоний и СИЗО пропало несколько известных осужденных по делам о госизмене, фейках про российскую армию и экстремизме, среди которых: Лилия Чанышева (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Олег Орлов (признан Минюстом иноагентом) и Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом).