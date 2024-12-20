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Царьград

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Стало известно, какие проблемы Ростовской области не прозвучали на прямой линии Путина

Стало известно, какие проблемы Ростовской области не прозвучали на прямой линии Путина

На прямой линии президента России показали вопросы, волнующие жителей Ростовской области19 декабря прошла большая пресс-конференция Владимира Путина, которая продлилась почти 4,5 часа.

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