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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кузнецова: «Ротенберг – опытный тренер, знает, в какой роли использовать Евгения. Они великолепно пообщались. Давно не видел, чтобы у Кузнецова так горели глаза»

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

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