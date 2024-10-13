Трагичная ситуация. Хорошо, что всё завершилось без травм для пассажиров. Произошедшее, на наш взгляд, является иллюстрацией проблемы, на которую мало обращают внимание на общероссийском уровне.
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Трагичная ситуация. Хорошо, что всё завершилось без травм для пассажиров. Произошедшее, на наш взгляд, является иллюстрацией проблемы, на которую мало обращают внимание на общероссийском уровне.