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Транспортная Инициатива

1 подписчик

Трагичная ситуация. Хорошо, что всё завершилось без травм для пассажиров. Произошедшее, на наш взгляд, является иллюстрацией проблемы, на которую мало обращают внимание на общероссийском уровне.

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