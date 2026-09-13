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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депай показал средний палец фанатам «Эстудиантеса» после гола «Коринтианса» в Кубке Либертадорес. Аргентинский клуб пожаловался в КОНМЕБОЛ

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) начала расследование в отношении форварда «Коринтианса» Мемфиса Депая из-за его поведения в матче Кубка Либертадорес против «Эстудиантеса».

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