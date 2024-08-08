Убить Ханию, убить ХАМАС – убить все шансы на мир

Операция «Ликвидация» Всё было проделано самым общественно опасным способом. Ликвидация главы Политбюро палестинской организации «ХАМАС» Исмаила Хании может перевернуть с ног на голову практически всё на Ближнем Востоке.
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