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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флавио Бриаторе: «Колапинто провел уик-энд на фантастическом уровне и принес команде весьма ценные 6 очков»

Исполнительный консультант « Альпин » Флавио Бриаторе подвел итоги Гран-при Испании , отметив, что остался доволен выступлением Франко Колапинто , который принес команде 6 очков.

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