Планы изменились: Кейт Миддлтон и принц Уильям передумали отправлять сына в Итон

Стало известно, почему принц и принцесса изменили свое решение. Кейт Миддлтон и принц Уильям трепетно относятся к воспитанию своих детей LEGION-MEDIAКазалось, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже вполне определились с судьбой своего старшего сына – принца Джорджа.