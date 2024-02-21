Планы изменились: Кейт Миддлтон и принц Уильям передумали отправлять сына в Итон

Стало известно, почему принц и принцесса изменили свое решение. Кейт Миддлтон и принц Уильям трепетно относятся к воспитанию своих детей LEGION-MEDIAКазалось, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже вполне определились с судьбой своего старшего сына – принца Джорджа.
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