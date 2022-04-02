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Полицейские города Ставрополя провели профилактическую беседу с несовершеннолетними посетителями детского санатория

В Ставрополе сотрудники полиции посетили детский санаторий «Дружба», где провели с несовершеннолетними беседу, направленную на формирование правовой культуры и законопослушного поведения.

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