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Турнирная таблица группы Украины на Евро-2020: положение на 13 июня

Турнирная таблица группы Украины на Евро-2020: положение на 13 июня

Сборная Украины в первом туре группового турнира Евро-2020 уступила Голландии со счетом 2:3. В составе голландцев отличились Джорджиньо Вайналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис, украинцы ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

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