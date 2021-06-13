Турнирная таблица группы Украины на Евро-2020: положение на 13 июня

Сборная Украины в первом туре группового турнира Евро-2020 уступила Голландии со счетом 2:3. В составе голландцев отличились Джорджиньо Вайналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис, украинцы ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.