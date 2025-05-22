Бастрыкин: искусственный интеллект полностью не заменит следователя

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека-следователя. Об этом заявил информационному агентству ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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