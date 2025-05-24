18 лет тюряги за 20 000 рублей

Двоих новосибирцев осудили на 6 и 12 лет за диверсию на железной дороге.20-летнему Иванову назначили 12 лет заключения, из которых первые 3 года и 6 месяцев он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.