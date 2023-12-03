"Известия": мошенники стали обманывать россиян при помощи новой функции iOS 17

Мошенники научились использовать постеры контактов в iOS 17 для обмана российских владельцев iPhone. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на команду разработки автоматического определителя номера "Яндекс".
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