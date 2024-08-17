🫡🇷🇺МЫ - РУССКИЕ, с нами Бог🇷🇺🇷🇺🇷🇺 ❗️Вражеский дрон-камикадзе назойливо кружил над нашим героем.
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🫡🇷🇺МЫ - РУССКИЕ, с нами Бог🇷🇺🇷🇺🇷🇺 ❗️Вражеский дрон-камикадзе назойливо кружил над нашим героем.
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