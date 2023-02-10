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Кожевников о словах главы Федерации хоккея Чехии: «Государство у них профашистское. Все это прекрасно понимают»

Александр Кожевников отреагировал на слова главы Федерации хоккея Чехии о сборной России. Ранее Алоис Гадамчик высказался против возвращения россиян на международные турниры.

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