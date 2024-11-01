Джеймс Харден вошел в Топ-5 НБА по реализованным штрафным

Защитник «Клипперс» сегодня вошел в пятерку лучших лиги по реализованным броскам с линии. В матче с «Финиксом» (119:125) Харден отправил в цель 6 из 7 с линии и набрал 25 очков.
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