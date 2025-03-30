С Праздником Ураза-байрам!КРОО «Центр политического просвещения» сердечно поздравляет всех мусульман с благословенным праздником Ураза-байрам!Этот светлый день знаменует завершение священного месяца Рамадан, наполненного молитвами, смирением и добрыми делами.
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