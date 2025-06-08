France Info сообщило о запуске производства беспилотников Renault на Украине

Французский автопроизводитель Renault планирует наладить выпуск беспилотников на Украине, задействовав партнерство с местной оборонной компанией недалеко от зоны боевых действий, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.
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