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Бизнес-центр площадью 20 тыс. кв. м. построили у метро "Савеловская" в Москве

Бизнес-центр площадью 20 тыс. кв. м. построили у метро "Савеловская" в Москве

В Савеловском районе столицы ввели в эксплуатацию девятиэтажный офисный комплекс, отличающийся необычным архитектурным решением.

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