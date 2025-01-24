Инструкторы из Великобритании готовили бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) к нападению на Суджу в Курской области, о чём РИА Новости рассказал украинский военнослужащий Валерий, сбежавший из Британии в Россию.
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