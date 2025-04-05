БлокнотРУ Вступил в силу долгожданный закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, не знающих русский язык.
Сдай ребенка мигрантов на «Госуслугах»: предложены методы борьбы с коррупцией при приеме не говорящих по-русски в школы
Комментарии
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Андрей Павлов
"Видя..." Да видят они все прекрасно без всяких Госуслуг. Им просто по хрен. Их непосредственно не касается, ну и слава Богу и хвала Аллаху. Проблемы туземцев шерифа не волнуют.
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1 час.
Виктор Хованов
Достали уже этим знанием русского языка. Не нужны они здесь ни в каком виде. И если кто-то и нужен, то лучше, если совсем без языка и вообще без каких-либо прав, кроме права на тяжёлый низкоквалифицированный (а на другой они и не нужны) труд.
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21 мин.
Игорь Самаров
Президент, правительство и дума только делают вид, что борются с черножопой проблемой! Хайпуют! А осло.бы как оккупировали Россию, так и продолжают оккупировать! Пока коренное население само не начнет выжигать эту нечисть, ничего не изменится!
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3 мин.
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