Сдай ребенка мигрантов на «Госуслугах»: предложены методы борьбы с коррупцией при приеме не говорящих по-русски в школы

Андрей Павлов "Видя..." Да видят они все прекрасно без всяких Госуслуг. Им просто по хрен. Их непосредственно не касается, ну и слава Богу и хвала Аллаху. Проблемы туземцев шерифа не волнуют.

Виктор Хованов Достали уже этим знанием русского языка. Не нужны они здесь ни в каком виде. И если кто-то и нужен, то лучше, если совсем без языка и вообще без каких-либо прав, кроме права на тяжёлый низкоквалифицированный (а на другой они и не нужны) труд.