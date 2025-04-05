ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Самаров
    Президент, правительство и дума только делают вид, что борются с черножопой проблемой! Хайпуют! А осло.бы как оккупир...Сдай ребенка мигр...
  • Виктор Хованов
    Огласите пжалста весь списак....лоббистов. Народ хочет знать их пофамильно, чтобы не проскользнули при следующем голо...«Цель — защитить ...
  • Игорь Самаров
    Неужели некому устроить чурке темную?! Да и с правилами техники безопасности они не дружат. Немудрено упасть с пятого...Сосед навязал шар...

Сдай ребенка мигрантов на «Госуслугах»: предложены методы борьбы с коррупцией при приеме не говорящих по-русски в школы

Сдай ребенка мигрантов на «Госуслугах»: предложены методы борьбы с коррупцией при приеме не говорящих по-русски в школы

БлокнотРУ Вступил в силу долгожданный закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, не знающих русский язык.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
&quot;Видя...&quot; Да видят они все прекрасно без всяких Госуслуг. Им просто по хрен. Их непосредственно не касается, ну и слава Богу и хвала Аллаху. Проблемы туземцев шерифа не волнуют.
Ответить
1 час.
Виктор Хованов
Достали уже этим знанием русского языка. Не нужны они здесь ни в каком виде. И если кто-то и нужен, то лучше, если совсем без языка и вообще без каких-либо прав, кроме права на тяжёлый низкоквалифицированный (а на другой они и не нужны) труд.
Ответить
21 мин.
Игорь Самаров
Президент, правительство и дума только делают вид, что борются с черножопой проблемой! Хайпуют! А осло.бы как оккупировали Россию, так и продолжают оккупировать! Пока коренное население само не начнет выжигать эту нечисть, ничего не изменится!
Ответить
3 мин.
наверх