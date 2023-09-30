Завоз миллионов диких мигрантов в Россию следует считать диверсией!

Л

Леонид

Буржуазную революцию 1991 года проплачивали ненавистники России - Ротшильды, так же как и все предыдущие революции в 20 веке. Отсюда и все наши бесконечные "оптимизации", пенсионная реформа, настойчивое сдерживание развития страны и мигрантская политика, направленная на уничтожение славянского этноса. Мы в большой беде!