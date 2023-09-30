В продолжение темы, поднятой в статье: «ИГИЛ в России уже есть?» Кратко, о чём речь. Совершённые в последние несколько лет мигрантами преступления шокируют уже не только наших мирных граждан, но даже некоторых руководителей силовых структур и депутатов ГД РФ.
Завоз миллионов диких мигрантов в Россию следует считать диверсией!
Комментарии
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Л
Леонид
Буржуазную революцию 1991 года проплачивали ненавистники России - Ротшильды, так же как и все предыдущие революции в 20 веке. Отсюда и все наши бесконечные "оптимизации", пенсионная реформа, настойчивое сдерживание развития страны и мигрантская политика, направленная на уничтожение славянского этноса. Мы в большой беде!
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2 час.
леонид рыбаков
а кто им дворцы строить будет и на рынке торговать и мимо казны отстегивать .У ДЕНГ НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕТ .
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2 час.
Евгений Бобряшов
1000% Вы правы!!!
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1 час.
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