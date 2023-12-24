Военный обозреватель Юлиан Репке указал на тот факт, что чиновничество западных держав и киевского режима делиться данными о применении нацистами передовых бронемашин, но в реальности боевики вынуждены пользоваться устаревшими автомобилями, которые они отбирают у обычных граждан.