Осадчук объяснил появление историй о "восстании машин"

Евгений Осадчук из технопарка "Сколково" объяснил, что истории о "восстании машин" возникают из-за отсутствия четких ограничений для цифровых систем, когда агенту либо не задают правила, либо системы не имеют ограничителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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