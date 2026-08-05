Самый кинематографичный регион России и фестиваль Спайка Ли: что обсуждали 5 августа

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. Назван самый кинематографичный регион России Книжный сервис «Кион строки» провёл исследование интереса пользователей к произведениям, прославившим разные уголки России, и выяснил, какой регион страны является самым кинематографичным.
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