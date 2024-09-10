Севастополь усиливает меры защиты жителей: новые укрытия, оклейка окон, оповещение

В Севастополе продолжается работа по обеспечению безопасности жителей. На сегодняшний день установлено 454 укрытия, из них 290 – на остановках общественного транспорта, 164 – на пляжах, в парках и скверах.
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